Luxemburgse prins Louis blaast verloving af

Prins Louis van Luxemburg heeft de verloving met Scarlett-Lauren Sirgue afgeblazen, meldt het Franse tijdschrift Point de Vue dinsdag. Het koppel verloofde zich bijna een jaar geleden en was van plan om dit jaar te gaan trouwen.

De twee laten aan het magazine weten dat ze geen grote problemen in hun relatie hadden, maar dat fundamentele meningsverschillen hen tot de beslissing heeft geleid om de verloving af te blazen. Hoewel hun romantische relatie ten einde is, blijven Louis en Scarlett-Lauren wel vrienden.

Louis, de derde zoon van groothertog Henri van Luxemburg en groothertogin María Teresa, kondigde in april vorig jaar aan te gaan trouwen met Scarlett-Lauren. Eerder was de prins bijna elf jaar getrouwd met Tessy Antony, met wie hij Gabriel (15) en Noah (14) kreeg. In 2017 ging het paar uit elkaar.