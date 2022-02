Luxemburgse prinses Alexandra viert 31e verjaardag

De Luxemburgse prinses Alexandra is woensdag 31 jaar geworden. Op Instagram deelt het hof een paar nieuwe foto’s ter ere van haar verjaardag. “Bedankt voor alle verjaardagswensen”, laat het vierde kind en de enige dochter van groothertog Henri weten.

Sinds haar achttiende is Alexandra lid van de Orde van de Gouden Leeuw van het Huis van Nassau. De prinses verschijnt niet vaak in de spotlights met haar koninklijke taken. Tot 2011 was het zelfs zo dat Alexandra als vrouw niet werd meegenomen in de lijn van troonopvolging. Daar kwam dankzij haar vader Henri een einde aan, die het familieverdrag aanpaste en er zo voor zorgde dat vrouwen dezelfde rechten als mannen hebben.