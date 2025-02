Luxemburgers delen playlist voor 25 jaar regeren

Groothertog Henri en groothertogin María Teresa van Luxemburg zijn dit jaar 25 jaar in functie en delen daarom hun favoriete nummers met hun volgers. Op Instagram laat het groothertogelijk paar weten waar via Spotify naar geluisterd wordt.

In totaal deelt het hof 50 nummers, 25 elk van Henri en María Teresa. De groothertog luistert met name graag naar composities van onder anderen Beethoven, Bach en Mozart. Ook deelt de 69-jarige Henri bekende filmmuziek als Chariots of Fire van Vangelis uit de gelijknamige film en de soundtrack uit Pirates of the Caribbean, gecomponeerd door Hans Zimmer en Klaus Badelt. Daarnaast deelt de groothertog ook nummers van ABBA, Diana Ross en Simon & Garfunkel.

María Teresa deelt in tegenstelling tot haar echtgenoot voornamelijk modernere muziek. Zo luistert de 68-jarige groothertogin naar onder anderen Ed Sheeran (Shape of You), Coldplay (Viva la Vida) en Taylor Swift (This Love). Ook staan nummers van Toto, Jon Bon Jovi, Eros Ramazzotti en Dire Straits in haar playlist.