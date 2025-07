Luxemburgs hof gebruikt muziek Belgische prins op Instagram

De muziek van de Belgische prins Emmanuel lijkt goedkeuring te krijgen vanuit buurland Luxemburg. Het groothertogelijk hof, goed bevriend met de Belgische koninklijke familie, gebruikt een lied van de jongste zoon van het Belgische koningspaar in een Instagrampost, ontdekte Het Laatste Nieuws.

Het nummer Rio is te horen onder een video van een tuinfeest van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa.

Vorige week kwam naar buiten dat de 19-jarige Emmanuel onder de schuilnaam Vyntrix actief is als dj. De prins had toen twee nummers uitgebracht. Naast Rio ging het om het toepasselijke Palace. Inmiddels is daar het nummer Free bijgekomen.

Volgens Het Laatste Nieuws is Vyntrix een dj-duo. Wie Emmanuels kompaan is, is niet duidelijk.