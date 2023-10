Luxemburgs prinsje opnieuw mee op werkbezoek

Het erfgroothertogelijk paar van Luxemburg heeft voor de tweede keer in korte tijd hun jongste zoon prins François meegenomen op een werkbezoek. Het zeven maanden oude jongetje werd in Mersch ‘getrakteerd’ op een pleintje met zijn naam.

Het hofje is onderdeel van een sociaal-therapeutisch centrum in het plaatsje, niet ver van Luxemburg-Stad. Het centrum is bedoeld voor kinderen met opvoedingsproblemen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.

Vorige week mocht François ook al mee toen erfgroothertog Guillaume en zijn vrouw Stéphanie een verzorgingshuis bezochten, tot groot plezier van de bewoners. Dat was zijn eerste officiële optreden.

Het jonge prinsje werd in maart geboren. Hij heeft één oudere broer, de 3-jarige prins Charles.