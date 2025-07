Luxemburgse groothertogin ontmoet Sting

Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg heeft dinsdag een ontmoeting gehad met de Britse superster Sting. De zanger gaf een optreden in Luxemburg en had voor zijn show tijd voor een onderonsje. Ook erfgroothertog Guillaume en zijn vrouw erfgroothertogin Stéphanie waren erbij, is te zien op foto’s die het hof deelt op Instagram.

Bij de ontmoeting was ook de Luxemburgse drummer Chris Maas aanwezig. Hij is momenteel met Sting op tournee. Het paleis deelt niet wat de vier hebben besproken.

Sting, die ook furore maakte met The Police, trad dinsdag in Luxemburg op voor 12.000 mensen.