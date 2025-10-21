Luxemburgse prinses Alexandra bevallen van een dochter

Prinses Alexandra en haar echtgenoot Nicolas zijn vrijdag 17 oktober ouders geworden van hun tweede dochter. Dat heeft het Luxemburgse hof dinsdag via sociale media bekendgemaakt.

Het meisje heet Hélie, is te lezen op Instagram. “Prinses Alexandra en Nicolas Bagory zijn verheugd u de geboorte van hun dochter Hélie aan te kondigen”, staat onder een foto van het koppel.

Prinses Alexandra is de enige dochter van de pas afgetreden groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. Tijdens de troonswisseling in oktober was ze hoogzwanger en ’s avonds niet aanwezig bij het diner. Alexandra trouwde in 2023 met Nicolas Bagory. Een jaar later verwelkomde het paar hun eerste dochter Victoire.