Luxemburgse prinses Alexandra in verwachting van tweede kind

De Luxemburgse prinses Alexandra en haar man Nicolas Bagory verwachten weer een kind. Dat heeft het Luxemburgse hof donderdag aangekondigd via de officiële kanalen. Alexandra is het vierde kind en enige dochter van groothertog Henri en groothertogin María Teresa.

Het kind wordt naar verwachting in de herfst geboren, staat in een bericht op de website van het hof. “De Groothertog, de Groothertogin en de leden van beide families verheugen zich samen met hun kinderen”, aldus het hof.

Het is het tweede kind voor het stel. Vorig jaar in mei kreeg het koppel een dochter, Victoire. De prinses en haar man trouwden in 2023.