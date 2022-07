Maarten van Rossem: studie van Amalia stelt ‘geen reet’ voor

Maarten van Rossem heeft hard uitgehaald naar de studiekeuze van prinses Amalia. Volgens de historicus stelt de studie PPLE die Amalia gaat volgen “geen reet voor”. Dat stelde Van Rossem donderdagavond in De Slimste Mens.

“Je moet natuurlijk wat, maar dit is een pretpakket eerste klas”, aldus Van Rossem. “Het is een grabbelton van oppervlakkigheid in steenkolen-Engels. Dit heeft geen bal met een academische studie te maken.” Hij is daar heel verbaasd over. “Het is een heel intelligent meisje, naar het schijnt.”

De prinses van Oranje heeft momenteel een tussenjaar. Aankomend collegejaar start zij aan de Universiteit van Amsterdam met de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE).

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) hult zich de afgelopen week in stilzwijgen over de vraag of Amalia ook lid wordt van het Amsterdamse studentencorps. De studentenclub ligt onder vuur nadat leden zich afgelopen weekend zeer seksistisch uitlieten tijdens een lustrum.