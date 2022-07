Historicus Maarten van Rossem wil geen koninklijk lintje. Dat openbaarde het 78-jarige televisie-icoon donderdagavond in het programma De Slimste Mens. Een van de onderwerpen waar AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma woorden mee moest associëren, was een lintje.

Medepresentator Philip Freriks vertelde hoe ontvangers van een koninklijke onderscheiding vaak worden verrast door familieleden en over valse voorwendselen naar het stadhuis worden gelokt. “Ik hoop dat ik gespaard blijf”, bromde Van Rossem hartgrondig.

De uitspraak is overigens niet heel verrassend. De historicus staat bekend als fervent en uitgesproken Republikein. Hij werd in 2016 zelfs uitgeroepen tot Republikein van het Jaar. Het populaire programma De Slimste Mens is deze week begonnen aan het twintigste seizoen.