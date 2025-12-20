Mabel durft na alle donkere periodes breekbaarder te zijn

Prinses Mabel durft tegenwoordig “zachter en breekbaarder te zijn” dan vroeger. Dat komt doordat zij heeft geleerd om zelfs in de meest donkere periodes in haar leven lichtpuntjes te vinden. Dat vertelde de prinses zaterdag in het programma Kefah en de wijzen. “Dat ik meer dan vroeger toch kijk: waar kan ik een beetje liefde geven, waar kan ik iemand anders hoop geven?”

Hoewel Mabel zichzelf positief in het leven vindt staan, waren er veel donkere periodes in haar leven. Zo vertelde zij in het gesprek over het verliezen van haar vader, haar man Friso die in 2013 overleed nadat hij anderhalf jaar in coma had gelegen en de dood van een van haar zussen, twee jaar geleden.

In de periode dat Friso in een coma lag, kreeg Mabel hulp van een traumatherapeut. “Zij zei: probeer iedere dag iets moois te zien”, vertelde Mabel aan Kefah Allush. “Kijk goed rond en als je het ziet, hou het dan vast. Dat heeft mij enorm geholpen. Dan zag ik een mooie bloem, of ik zag een van mijn dochters blij dansen, of ik hoorde een mooie zin of las een mooi gedicht.”

Deze methode paste zij met haar zussen ook toe toen haar zus kanker bleek te hebben. “We zijn in onze appgroep met dagafsluiters begonnen”, zei de prinses. “Aan het einde van de dag stuurden we elkaar één ding waarom het een mooie dag was geweest. Dan ga je de dag heel anders beleven. Dan denk je sneller: dit moet ik bewaren voor vanavond, dit moet ik met mijn zussen delen.”