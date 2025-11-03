Mabel gebruikt titel prinses niet als activiste

Prinses Mabel presenteert zichzelf “nooit als prinses Mabel”, maar voor de Nederlandse queergemeenschap maakt ze een uitzondering. Dat vertelt ze in het nieuwe boek Live to Tell, van auteur en ANP-journalist Robbert Blokland en Matthijs le Loux.

“Ik ben natuurlijk wel lid van de koninklijke familie. Maar in mijn werk als activiste ben ik al ruim dertig jaar ‘gewoon’ Mabel.” De echtgenote van prins Friso zet zich in voor verschillende goede doelen. Zo is Mabel al jaren actief in de strijd tegen kindhuwelijken en aids. Voor de queergemeenschap is Mabel wel prinses. “Het is zo gegroeid. Als prinses Mabel kan ik in Nederland dit dossier meer gewicht en zichtbaarheid geven.”

Voor de gemeenschap betekent de steun van Mabel veel. “Ik werd afgelopen jaar op het Amsterdam Diner aangesproken door twee mannen met hiv die zeiden zo trots te zijn dat ‘onze community haar eigen prinses heeft’. Dat compliment ontroerde mij.”