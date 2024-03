Mabel reikt prijs Prins Friso uit: hij zit vast ergens te lachen

Prinses Mabel heeft woensdagavond in Den Haag samen met prinses Beatrix de Prins Friso Ingenieursprijs uitgereikt. In de finale van de prijs, die is vernoemd naar haar in 2013 overleden man, stonden dit jaar twee vrouwen. Prins Friso zou volgens Mabel blij zijn geweest dat er tegenwoordig meer diversiteit is binnen het vakgebied. “Ik weet zeker dat hij ook ergens zit te lachen”, zei Mabel na afloop van de uitreiking.

Prins Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek. Hij overleed in 2013 na een ski-ongeluk. Mabel is blij dat de sector inmiddels veel diversiteit kent, zo is er inmiddels ook een prijs voor studenten. “We kampen met complexe problemen en daar hebben we ingenieurs voor nodig”, zegt Mabel, die onder meer doelt op de woningnood en klimaatverandering.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) kent de prijs jaarlijks toe aan een ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. De Prins Friso Ingenieursprijs ging dit jaar naar Pavlina Nanou, een van de oprichters van Torwash. Het bedrijf heeft een proces ontwikkeld om uit rioolslib duurzame chemicaliën, brandstoffen en zelfs meststoffen te winnen.

Veel ingenieurs uit de nieuwe generatie hebben de naamgever niet meer meegemaakt. Dat is niet erg, vindt Mabel, ze vertelt graag over haar man. “Dat doe ik met liefde, ik denk dat hij dat alleen maar leuk had gevonden.” Hoewel Mabel met deze prijs vooral terugkijkt op Friso’s werk als ingenieur, mist zij hem vooral “als m’n lief en de vader van m’n kinderen”.