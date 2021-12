Mabel van Oranje gaat ‘dierbare vriend’ Desmond Tutu missen

Prinses Mabel heeft zondag gereageerd op het overlijden van aartsbisschop en mensenrechtenactivist Desmond Tutu. Zij stonden samen aan de basis van de organisatie Girls Not Brides, die probeert een einde te maken aan het uithuwelijken van kinderen.

“Ik ben diep verdrietig door het overlijden van mijn dierbare vriend, aartsbisschop Desmond Tutu”, schrijft Mabel. “Ik heb de eer en het plezier mogen ervaren om met hem samen te werken. ‘Arch’ kwam altijd op voor mensen die niet gehoord werden.”

De prinses roemt het vuur waarmee Tutu na de apartheid ook probeerde een eind te maken aan kindhuwelijken. “Zijn toewijding was cruciaal voor de oprichting van Girls Not Brides. ‘Arch’ was een altijd gepassioneerd pleitbezorger voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En hij deed dit altijd met een geweldige combinatie van diep geloof en geweldige humor. Hij zei altijd: ‘God is niet gek. God creëerde Eva omdat hij wist dat Adam het in zijn eentje niet zou gaan redden’.”