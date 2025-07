Macron aait paard dat hij aan koningin Elizabeth cadeau gaf

De Franse president Emmanuel Macron is de tweede dag van zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk ontspannen begonnen. Samen met koning Charles maakte hij een wandeling door de tuinen van Windsor Castle en kreeg hij de kans om het paard te zien dat hij in 2022 aan wijlen koningin Elizabeth cadeau gaf.

Na de wandeling kregen Macron en Charles gezelschap van hun echtgenotes. Bij een van de poorten stond het paard Fabuleu de Maucour op hen te wachten, het Franse cadeau dat Elizabeth kreeg ter ere van haar zeventigjarig regeringsjubileum. Op beelden is te zien dat de koning over het dier vertelt en dat Macron en zijn vrouw Brigitte Fabuleu de Maucour aaien.

Ook kreeg het echtpaar Macron een ander Frans geschenk te zien: een koets die door de laatste Franse koning Louis-Philippe in 1844 aan de Britse koningin Victoria was geschonken. Niet veel later namen de Franse gasten afscheid van de koning en koningin.

Eerder woensdag bracht het presidentiële paar een privébezoek aan St. George’s Chapel op het kasteel om bloemen te leggen op het graf van koningin Elizabeth.