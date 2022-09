Macron dag na overlijden Elizabeth: we voelen allemaal een leegte

De Franse president Emmanuel Macron spreekt vrijdag in een videoboodschap aan burgers van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest opnieuw zijn waardering uit voor de overleden koningin Elizabeth. “We voelen allemaal een leegte”, zegt hij een dag na haar dood.

“Voor u was ze uw koningin. Voor ons was ze dé koningin. Ze zal voor altijd bij ons zijn”, aldus Macron. De regeringsleider zegt dankbaar te zijn voor haar “diepe genegenheid” voor Frankrijk. “Elizabeth II beheerste onze taal, hield van onze cultuur en raakte ons hart.”

Macron verklaart in de video dat Frankrijk met de koningin en het Verenigd Koninkrijk een “warme, oprechte en loyale partnerschap” had. “Vanaf haar kroning kende en sprak ze al onze presidenten. Geen enkel ander land had het voorrecht haar zo vaak te mogen verwelkomen als wij.”

Hij sluit de video af door zijn condoleances over te brengen aan koning Charles, de koninklijke familie, het Britse volk en “iedereen die van de koningin hield en haar erg zal missen”.