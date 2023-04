Macron en koning maakten veel foto’s bij Vermeer-expositie

Het Rijksmuseum noemt het bezoek van Willem-Alexander en Máxima met de Franse president Emmanuel Macron aan de Vermeer-expositie “heel bijzonder”. Een woordvoerder van het museum laat weten dat zowel het koningspaar als Macron “zeer geïnteresseerd waren en veel foto’s maakten”.

Directeur Taco Dibbits verzorgde de rondleiding voor het hooggeplaatste gezelschap. President Macron bleef wat langer stilstaan bij De Kantwerkster, een doek dat het Rijksmuseum voor de expositie van het Louvre heeft geleend.

“Daarnaast was hij erg onder de indruk van Het Melkmeisje, wat ook in Frankrijk een van de populaire doeken van Vermeer is”, aldus een woordvoerder. De expositie was woensdagavond niet toegankelijk voor andere bezoekers. Het bezoek aan het Rijksmuseum vormde de afsluiting van een tweedaags staatsbezoek van Macron aan Nederland.