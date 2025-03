Macron geeft Deens koningspaar hoogste Franse onderscheiding

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken hebben maandag tijdens de eerste dag van hun staatsbezoek aan Frankrijk de hoogste Franse onderscheiding gekregen. Beiden ontvingen in Parijs het Grootkruis in de Orde van het Legioen van Eer, heeft het Deense hof bekendgemaakt.

Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president Emmanuel Macron, kreeg op haar beurt het Grootkruis in de Orde van de Dannebrog met een diamanten borstster toegekend. Ze had het Grootkruis in de Orde van de Dannebrog al ontvangen tijdens een bezoek van de Macrons aan Denemarken in 201, maar krijgt nu als speciaal gebaar de borstster erbij. President Macron ontving toen de Orde van de Olifant, de hoogste Deense onderscheiding.

Koning Willem-Alexander heeft ook de hoogste Franse onderscheiding in zijn bezit. Hij kreeg het Grootkruis in de Orde van het Legioen van Eer al in 2014 uit handen van de toenmalige president François Hollande.

Frederik en Mary werden eerder maandag officieel welkom geheten in Parijs. Het koningspaar is tot en met woensdag in Frankrijk.