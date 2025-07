Macron gelooft in relatie Frankrijk en Verenigd Koninkrijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft veel vertrouwen in de relatie tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat zei Macron in zijn toespraak tijdens het staatsbanket op Windsor Castle. Als de landen “samen aan tafel gaan zitten is alles mogelijk”, zei de president onder meer.

In zijn toespraak stond Macron ook even stil bij wijlen koningin Elizabeth. Hij zei dat Frankrijk “echte genegenheid” voelde voor de moeder van koning Charles, en dat hij geloofde dat dat gevoel “wederzijds” was. “Voor jullie was ze een koningin, maar voor ons was ze ‘The Queen'”, vervolgde de president. Net als koning Charles sprak hij in het Engels en Frans.

Het staatsbezoek van de Franse president duurt drie dagen. Hij heeft meerdere ontmoetingen met de Britse premier Keir Starmer. Eerder op dinsdag gaf de president een toespraak voor het Britse parlement.