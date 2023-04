Macron officieel welkom geheten in Amsterdam

De Franse president Emmanuel Macron is dinsdag officieel welkom geheten op de Dam in Amsterdam. Aansluitend vonden een receptie en besloten lunch plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam en legde de president een krans voor de gevallenen bij het monument op de Dam. De president brengt dinsdag en woensdag een staatsbezoek aan Nederland op uitnodiging van koning Willem-Alexander.

Gedurende het bezoek doen Macron en zijn vrouw Brigitte Amsterdam en Den Haag aan. Tijdens de welkomstceremonie op de Dam werden de delegaties traditiegetrouw aan elkaar voorgesteld en de volksliederen van beide landen gespeeld. Daarna vond de inspectie van de erewacht plaats. Honderden bezoekers, zowel Nederlandse als toeristen uit verschillende landen, schaarden zich om de Dam om een glimp van het tafereel op te vangen. Sommige mensen waren niet op de hoogte van het staatsbezoek en vroegen aanwezige politieagenten wat zich op de Dam afspeelde en waarom zij de Dam niet konden betreden.

Later op de dag heeft Macron in Den Haag een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, respectievelijk Jan Anthonie Bruijn en Vera Bergkamp. In de avond biedt het koningspaar een staatsbanket aan in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Ook op woensdag brengt de Franse president tijd door in Amsterdam. Dan bezoekt hij onder meer een faculteit van de Universiteit van Amsterdam en de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum en maakt Macron een rondvaart. Daar is ook premier Mark Rutte bij. Koningin Máxima heeft samen met Brigitte Macron een diner met vrouwelijke bestuurders tijdens een rondvaart.

Het koningspaar bracht in 2016 een staatsbezoek aan Frankrijk.