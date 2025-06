Macron prijst ‘vriendschap’ Monaco en rol in beschermen oceanen

De Franse president Emmanuel Macron heeft zaterdagavond tijdens zijn tweedaagse staatsbezoek aan Monaco de “eeuwenoude vriendschap” met het land en de “gedeelde uitdagingen” benoemd. Het is de eerste keer in 41 jaar dat een Frans staatshoofd Monaco bezoekt. Macron prees de inzet van prins Albert II voor de bescherming van de oceanen.

Hij deed dit voorafgaand aan de VN-conferentie over oceanen die later deze week in Frankrijk plaatsvindt. “Er zijn geen kleine landen”, zei Macron. “Er zijn alleen landen die ervoor kiezen om grote gevechten te voeren. U bent er een van.” De president prees Albert II als “de expert van de oceanen”.

Het staatsbanket vond plaats in het prinselijk paleis. Macron bood prins Albert II een bijzonder cadeau aan: een onderzeese berg in de Indische Oceaan wordt naar hem vernoemd. Bij het staatsbanket waren ongeveer zestig gasten aanwezig.