Macron spreekt Brits parlement toe tijdens staatsbezoek

De Franse president Emmanuel Macron spreekt tijdens zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk volgende week het Britse parlement toe. Dat werd vrijdag bekendgemaakt.

Twee jaar geleden hield koning Charles tijdens zijn staatsbezoek aan Frankrijk een toespraak in de Franse Senaat. Hij deed dat als eerste lid van de Britse koninklijke familie.

Het Britse hof maakte bekend dat prinses Catherine een rol speelt bij het staatsbezoek. Zij ontvangt dinsdag samen met haar man prins William de Franse president en zijn vrouw op luchthaven RAF Northolt. Het is volgens Britse media nog onduidelijk of Catherine aanwezig is bij het staatsbanket in Windsor Castle. Bij de prinses werd vorig jaar kanker vastgesteld. Hoewel ze eerder bekendmaakte dat ze in remissie was, zegde zij vorige maand nog een bezoek aan de paardenraces van Royal Ascot af.

Het staatsbezoek duurt van 8 tot en met 10 juli. Het is de eerste keer dat een Franse president een staatsbezoek brengt aan het Verenigd Koninkrijk sinds maart 2008. Toen ontving koningin Elizabeth Nicolas Sarkozy.