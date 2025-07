Macrons en koningspaar per koets naar Windsor Castle

De Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte zijn dinsdag met veel ceremonieel officieel welkom geheten voor hun staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. In Windsor werd het paar samen met koning Charles en koningin Camilla per koets door de straten gereden waarna ze op Windsor Castle werden getrakteerd op een militaire ceremonie.

Britse media schrijven dat het welkom tussen de staatshoofden bijzonder warm was en dat duidelijk zichtbaar is dat ze elkaar al vele malen hebben ontmoet. Zo kuste de koning Brigitte Macron op de hand en Macron deed dat op zijn beurt bij de koningin. The Telegraph merkt op dat ze met elkaar praatten “als oude vrienden”.

Daarna namen het koningspaar en de Macrons plaats in de koetsen. De president stapte in bij Charles en zijn vrouw reed mee met Camilla. Daarachter volgden prins William en zijn vrouw prinses Catherine, die het presidentspaar even daarvoor had ‘opgehaald’ van het vliegveld.

Op de binnenplaats van Windsor Castle, de zogeheten quadrangle van het paleis, vond een militaire ceremonie plaats. Macron inspecteerde daarna samen met koning Charles de wacht. Later dinsdag vindt een staatsbanket plaats.