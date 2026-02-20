Madeleine wenst jarige dochter ‘fantastisch paardenjaar’ toe

Prinses Leonore van Zweden viert vrijdag haar twaalfde verjaardag. Op Instagram feliciteert haar moeder prinses Madeleine haar en wenst ze Leonore ‘een fantastisch paardenjaar’ toe.

“Fijne twaalfde verjaardag, Leonore”, schrijft moeder Madeleine bij een foto van haar dochter met een paard. “We zijn zo trots op de lieve, slimme en geweldige persoon die je aan het worden bent. Jou zien opgroeien is ons grootste geluk. Op naar een fantastisch paardenjaar – we houden ontzettend veel van je!”

Leonore werd in 2014 in New York geboren als oudste kind van de Zweedse prinses Madeleine en haar man Christopher O’Neill. Het stel heeft nog twee kinderen, prins Nicolas en prinses Adrienne. Madeleine is na kroonprinses Victoria en prins Carl Philip het derde kind van koning Carl Gustaf en koningin Silvia.