Mail on Sunday: Beatrice en Eugenie niet welkom op Royal Ascot

Prinses Beatrice en prinses Eugenie zijn dit jaar niet welkom op Royal Ascot vanwege de banden van hun ouders, Andrew Mountbatten-Windsor en Sarah Ferguson, met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat meldt The Daily Mail on Sunday op basis van bronnen. De prinsessen zouden “volledig overrompeld” hebben gereageerd op de uitsluiting.

De paardenraces van Royal Ascot, die aan het begin van de zomer plaatsvinden, worden traditiegetrouw bijgewoond door leden van de Britse koninklijke familie. Ook prinses Beatrice en prinses Eugenie zijn doorgaans graag geziene gasten op het jaarlijkse evenement.

Prins William zou zijn familieleden zelfs hebben geadviseerd zich niet openbaar met zijn nichtjes te laten fotograferen, schrijft Page Six. De Britse troonopvolger en zijn vrouw Catherine zouden Beatrice en Eugenie op afstand willen houden totdat meer duidelijk is over het contact tussen hen en Epstein.

Het contact tussen het gezin van de voormalige prins Andrew en Epstein kwam onder een vergrootglas te liggen nadat nieuwe details uit de Epstein-files werden gepubliceerd. Eerdere openbaringen zorgden ervoor dat Andrew van zijn broer koning Charles zijn koninklijke titels moest afstaan. Ook moest hij de Royal Lodge in Windsor verlaten en verhuizen naar landgoed Sandringham.