Mail on Sunday: Eugenie verbreekt banden met vader Andrew

Het lijkt erop dat de recente ontwikkelingen rondom Andrew Mountbatten-Windsor gevolgen hebben voor de band met zijn dochters. Volgens The Mail on Sunday heeft zijn jongste dochter prinses Eugenie helemaal geen contact meer met hem.

De Britse tabloid meldt zondag dat de 35-jarige Eugenie de banden zou hebben verbroken. De twee zouden elkaar ook niet meer met de feestdagen hebben gezien. Volgens de krant vindt Eugenie dat haar vader excuses zou moeten aanbieden aan slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein, met wie Andrew bevriend was. De voormalige prins wordt er al jaren van beschuldigd dat hij meedeed aan de praktijken van Epstein. Zelf ontkent hij dat.

In oktober nam koning Charles desondanks alle titels van zijn broer af. Ook werd besloten dat Andrew moet vertrekken uit de Royal Lodge en moet verhuizen naar landgoed Sandringham in Norfolk.

In tegenstelling tot Eugenie zou haar zus Beatrice nog wel enig contact met haar vader hebben.