Mail on Sunday: kroning Charles duurt slechts een uur

De kroningsceremonie van koning Charles zal een stuk korter duren dan die van zijn moeder koningin Elizabeth. Volgens The Mail on Sunday wordt Charles in ruim een uur tot koning gekroond. Bij Elizabeth duurde de ceremonie in 1953 meer dan drie uur.

De Britse vorst, die officieel koning is sinds de dood van zijn moeder op 8 september, zou een meer bescheiden ceremonie willen om de toon te zetten voor een modernere monarchie. Zo zullen er naar verluidt ook een stuk minder gasten aanwezig zijn. De huidige veiligheidsvoorschriften laten ook ‘slechts’ tweeduizend mensen toe in Westminster Abbey. Bij de kroning van Elizabeth waren meer dan achtduizend mensen aanwezig.

Bronnen vertelden eerder deze week aan persbureau Bloomberg dat de kroningsceremonie van Charles vrijwel zeker op 3 juni zal zijn. Dat is bijna precies zeventig jaar na de kroning van Elizabeth, op 2 juni 1953. De officiële plannen moeten nog bekend worden gemaakt.