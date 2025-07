‘Majestueuze entree’ prinses Leonor in Ferrol

De Spaanse prinses Leonor is woensdag met het marineopleidingsschip Juan Sebastián de Elcano aangekomen in Ferrol, in het noordwesten van Spanje. Haar aankomst trok veel aandacht: tientallen bootjes verwelkomden het schip en begeleidden het naar de haven. Het Spaanse blad ¡Hola! spreekt van een “majestueuze entree”.

Leonor is bezig aan haar laatste dagen op de Juan Sebastián de Elcano, waarmee ze in het kader van haar militaire opleiding eerder dit jaar rond Zuid-Amerika voer. De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia blijft naar verwachting tot zaterdag in Ferrol. De 19-jarige troonopvolgster zal waarschijnlijk enkele evenementen bijwonen.

Zaterdag vertrekt het zeilschip naar de eindbestemming Marín, waar Leonor volgende week haar diploma ontvangt.