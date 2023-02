Maker documentaire Prins Bernhard: hij is het ideale personage

Joost van Ginkel maakt van huis uit speelfilms en commercials, maar toen het plan voor een documentaire over prins Bernhard (1911-2004) op zijn pad kwam, hoefde de 52-jarige regisseur geen seconde na te denken. De man van koningin Juliana is volgens Van Ginkel “het ideale hoofdpersonage”, zo vertelt hij aan het ANP.

In de driedelige Videoland-serie Prins Bernhard, die vanaf vrijdag te zien is, wordt het levensverhaal van de prins verteld. “We wilden echt een portret maken van deze man, zijn goede en zijn slechte kanten laten zien”, aldus Van Ginkel, die eerder films als The Paradise Suite en 170 Hz maakte. “Hij is niet te vangen. Hij is niet enkel goed of slecht en dat maakt hem zo interessant. Dat maakt hem voor ons eigenlijk het ideale personage.”

Van Ginkel praat over ‘wij’ en ‘ons’, omdat hij de documentaire niet alleen heeft gemaakt. Dat deed hij met onder anderen Annejet van der Zijl. De schrijfster promoveerde in 2010 met haar proefschrift over de prins. “Omdat zij, en de rest van het team vol researchers, meedoen, durfde ik dit project wel aan”, aldus de maker. Ook onder anderen royalty-expert Marc van der Linden komt aan het woord in de documentaire. “Mensen die veel meer kennis over het onderwerp hebben dan ik, van cruciaal belang dus.”

Volgens Van Ginkel zit er geen nieuws in de documentaire, “maar dat was ook niet onze intentie”. Het doel van de regisseur was om een “karakterstudie” van de man te maken: zo komen de omstreden verhalen rondom Bernhard aan bod (de Lockheed- en de Greet Hofmans-affaire, zijn buitenechtelijke kinderen en de relatiecrisis met Juliana), maar ook de verhalen over hoe hij was als mens richting personeel en natuur. De makers van de docu reisden naar Italië en Swaziland en spraken met vrienden, kennissen en personeel van de man. “Ik heb nu wel het idee dat ik hem écht ken.”