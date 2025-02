Maker Suits ziet Meghan graag terugkeren in spin-off

Aaron Korsh, de maker van de serie Suits, ziet hertogin Meghan graag terugkeren in de spin-off van de serie. Meghan speelde in Suits de rol van Rachel Zane. De serie liep van 2011 tot 2019.

“Mijn hersenen knallen uit elkaar bij de gedachte daaraan”, zegt de 58-jarige Korsh tegen entertainmentwebsite People. “Ik denk dat de wereld gek zou worden. Maar uiteraard, als Meghan terug wil komen onder welke omstandigheden dan ook, dan kan Meghan terugkomen.”

Korsh benadrukt dat de deur voor Meghan altijd openstaat. “Natuurlijk, maar realistisch gezien denk ik dat het te gek is.” in gesprek met de website Extra liet Korsh weten dat hij ook snapt dat Meghan druk is met haar eigen leven. “Het is natuurlijk echt aan haar. Maar als ze terug zou willen komen, zou dat geweldig zijn.”

Suits LA gaat net als de originele serie over de wereld van de advocatuur. Aan de spin-off werkt een nieuwe cast mee.