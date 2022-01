Makers Porseleinen Huwelijk: docuserie was spannend om te maken

Het was spannend om de docuserie Een Porseleinen Huwelijk te maken, vertellen de makers Martin Maat en Hans Hermans aan het Algemeen Dagblad. In de serie wordt de politieke twijfel in 2001 rond het toen aangekondigde huwelijk van Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta belicht. De vierdelige BNNVARA-serie wordt vanaf maandag uitgezonden op NPO 2.

“Ik vind het eerlijk gezegd ook spannend dat de kroonprins van toen de koning is van vandaag”, zegt Maat. “Dat geeft het een extra laag, het gaat echt ergens over. Dat was ook spannend tijdens het maakproces, op het moment dat je door het sleutelgat mee kan kijken, dan zie je wel dat je als goed ingevoerde journalist nog weinig weet. Zeg maar dat in de public record 60 procent bekend is, dat tillen we met dit verhaal naar 80 procent.”

Maat en Hermans hebben ruim een jaar aan de documentaire gewerkt en zo’n zestig mensen gesproken. “Het is John le Carré in de polder”, zegt Maat, “echt heel spannend met al die geheime missies naar New York, São Paulo, het Torentje en het Catshuis. De troonsopvolging door Willem-Alexander kwam in gevaar.”

Constitutionele crisis

De Eerste en Tweede Kamer moeten volgens de grondwet toestemming geven voor een huwelijk van leden van het Koninklijk Huis, maar het was destijds onzeker of de politiek akkoord zou gaan. Dat kwam omdat de vader van Máxima, Jorge Zorreguieta, tussen 1976 en 1981 deel uitmaakte van de burgerregering tijdens de Argentijnse dictatuur. Of voldoende politici met het huwelijk in zouden stemmen was daardoor onzeker. Het leidde volgens de documentaire bijna tot een “constitutionele crisis”, waarin Willem-Alexander voor de keuze had gestaan: de liefde of de troon.

Uiteindelijk wilde één vertrouweling van Willem-Alexander met de makers praten, vertelt Hermans aan de krant, “dominee Ter Linden”. Minister-president Wim Kok, die Jorge Zorreguieta wilde weghouden bij de bruiloft, leeft niet meer. Wel spraken Maat en Hermans onder meer met toenmalig PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert. Bij hem blies Kok stoom af over de kwestie, schrijft de krant. Ook hadden ze vertrouwelijke en “geheime” documenten tot hun beschikking van onder meer besprekingen in het Catshuis en het Torentje, meldde BNNVARA eerder.

Op 2 februari zijn koningin Máxima en koning Willem-Alexander twintig jaar getrouwd en vieren zij dus hun porseleinen huwelijk.