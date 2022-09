Makers The Crown hebben William en Catherine gevonden

De makers van de populaire Netflix-serie The Crown hebben onthuld wie de rollen van prins William en zijn vrouw Catherine gaan spelen. In de zesde en laatste reeks zullen twee verschillende acteurs de rol van prins William op zich nemen, meldt onder meer Variety.

Rufus Kampa (16) zal William als 15-jarige vertolken, terwijl Ed McVey (21) de rol van een iets oudere William op zich zal nemen. Meg Bellamy zal ten slotte in de huid van Catherine kruipen. Voor alle drie betekent het hun schermdebuut. De opnames voor het zesde seizoen zullen in het najaar van start gaan.

Het vijfde seizoen van The Crown verschijnt in november op de streamingdienst. Daarin komen de jaren negentig aan bod, als prins Charles en prinses Diana uit elkaar gaan. Die rollen worden gespeeld door Dominic West en Elizabeth Debicki. Imelda Staunton is te zien als koningin Elizabeth en Jonathan Pryce vertolkt de rol van prins Philip.