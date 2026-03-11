Man die door Høiby met de dood zou zijn bedreigd, was niet bang

De man die door Marius Borg Høiby met de dood zou zijn bedreigd, vreesde naar eigen zeggen niet voor zijn leven. Dat vertelde hij woensdagochtend in de rechtbank van Oslo tijdens zijn verklaring, meldt het Noorse persbureau NTB. De 29-jarige zoon van kroonprinses Mette-Marit staat momenteel terecht voor tientallen strafbare feiten, waaronder mishandeling, verkrachting en bedreiging.

In de rechtbank stond het incident centraal dat uiteindelijk leidde tot zijn eerste arrestatie in 2024. Op 4 augustus zou hij zijn toenmalige partner, die wordt aangeduid als de Frogner-vrouw, hebben mishandeld omdat hij vermoedde dat zij vreemdging met de man. Na een uit de hand gelopen ruzie, waarbij hij een poging deed om de vrouw te wurgen, stuurde hij de man een bericht met de tekst: “Je bent een verdomd dode man.”

“Ik was thuis en zag het bericht de volgende ochtend”, verklaarde de man in kwestie in de rechtbank. “Ik voelde me er eigenlijk niet door bedreigd. Ik denk niet dat ik op enige manier bang was. Ik vond het niet meer dan een bericht.” Hij laat weten dat hij niet dacht dat de zoon van kroonprinses Mette-Marit hem daadwerkelijk zou vermoorden.

Høiby zit al sinds begin februari vast. Van de in totaal veertig aanklachten tegen Høiby heeft bijna de helft te maken met de Frogner-vrouw.