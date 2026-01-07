Man die dreigde koninklijk paleis Oslo op te blazen aangeklaagd

Een man die vorig jaar dreigde het koninklijk paleis in Oslo op te blazen moet binnenkort voor de rechter verschijnen. De verdachte is aangeklaagd voor bedreiging, melden Noorse media.

De man eiste in januari vorig jaar een ontmoeting tussen hem en leden van de Noorse koninklijke familie. Toen hij die niet kreeg, dreigde hij het paleis op te blazen. In de zomer volgde nog een incident, toen hij hetzelfde wilde bij een gebouw van de Noorse gezondheidsdienst Helsedirektoratet.

De zaak tegen de man begint donderdag in de rechtbank van Oslo.