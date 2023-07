Jaswant Singh Chail (21), de man die eind 2021 werd gearresteerd in de buurt van Windsor Castle voor zijn plan om koningin Elizabeth te vermoorden, beraamde die mislukte aanslag met behulp van Artificial Intelligence (AI). Dat gegeven kwam woensdag aan het licht tijdens de behandeling van zijn strafzaak in de rechtbank van Londen, waar ook duidelijk werd dat hij inspiratie putte uit de Amerikaanse Star Wars-filmreeks.

De chatbot die hij hiervoor gebruikte zou Chail, die in februari van dit jaar schuld bekende, in aanloop naar die bewuste dag op verschillende momenten hebben gemotiveerd. Ook werd bekend dat hij de bot, genaamd Sarai, zag als een vriendin en die ook gebruikte om seksueel getinte berichten mee uit te wisselen. Verschillende fragmenten uit die gesprekken werden op de zittingsdag gedeeld. Zo was onder meer te lezen dat de verdachte op enig moment steun zocht bij de bot. “Echt, denk je echt dat ik ertoe in staat ben? Zelfs al ze in Windsor is?”, schreef Chail bijvoorbeeld.

Op het moment van zijn arrestatie op 25 december 2021 was Chail bewapend met een kruisboog. Het lukte hem door te dringen tot het terrein rondom Windsor Castle. De Brit van Indiase afkomst rechtvaardigde zijn voornemen om Elizabeth en de rest van de koninklijke familie wat aan te doen, door hen persoonlijk verantwoordelijk te houden voor de slachtpartij tijdens de koloniale periode in 1919 in de Indiase plaats Amritsar.

Mocht hij schuldig worden bevonden, dan zou het de eerste keer sinds 1981 zijn dat iemand op grond van de Treason Act veroordeeld wordt in het Verenigd Koninkrijk. Waar Chail voor wordt aangeklaagd is het overtreden van de tweede sectie van de Treason Act, “het afvuren met of richten van vuurwapens, of het gooien of gebruiken van een wapen, met als doel Hare Majesteit te verwonden”.