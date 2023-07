Man ketent zich met handboeien vast aan hekwerk Buckingham Palace

Politieagenten hebben in Londen bij Buckingham Palace een man gearresteerd die zichzelf met handboeien had vastgeketend aan het hekwerk rondom de residentie van de Britse koning Charles (74). Vervolgens zou de man, van wie de leeftijd rond de 30 wordt geschat, zichzelf hebben proberen te verwonden, meldt de politie van regeringswijk Westminster op Twitter.

Het gebied rondom het paleis is afgezet, meldt de Britse omroep BBC. Er zou inmiddels ook assistentie van een ambulance zijn ingeroepen om zorg te dragen voor de man, is te lezen in een andere tweet van de politie.

Charles en koningin Camilla (75) zijn deze week in Schotland waar de kroning, van exact een maand geleden, dunnetjes wordt overgedaan.