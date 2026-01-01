Man klimt tweemaal over hek Kensington Palace

Een man is er vlak voor Kerstmis twee keer in geslaagd het terrein van Kensington Palace, de officiële Londense residentie van prins William en prinses Catherine, binnen te dringen. Hij werd betrapt door agenten en is beide keren aangehouden, melden Britse media.

De 39-jarige verdachte klom op 21 en 23 december over het hek met een “zware rugzak” op zijn rug. Na zijn tweede arrestatie werd hij in hechtenis genomen en op oudejaarsavond moest hij voor de rechter verschijnen, waar hij schuldig zou hebben gepleit. Volgende week hoort de man zijn straf.

Naar verluidt waren William en Catherine op beide momenten niet in het paleis aanwezig.