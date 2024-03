Man Lady Gabriella Windsor overleden aan schotwond in hoofd

Thomas Kingston, de echtgenoot van Lady Gabriella Windsor, is overleden aan een zelf aangebrachte schotwond in zijn hoofd. Dat heeft de politie volgens Britse media na onderzoek geconcludeerd. Buckingham Palace maakte dinsdag bekend dat Kingston op 45-jarige leeftijd is overleden. Zijn vrouw is de dochter van prins Michael van Kent, een neef van koningin Elizabeth.

De politie zegt dat de omstandigheden van Kingstons dood niet verdacht waren en dat er geen andere betrokkenen waren. Hij overleed afgelopen zondag.

Buckingham Palace liet weten dat koning Charles en koningin Camilla rouwen om “een zeer geliefd lid van de familie”. Gabriella noemde de dood in een verklaring een grote klap en vraagt om privacy om het verlies te verwerken. Ze waren sinds 2019 getrouwd.