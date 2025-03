Man prinses Beatrice trots op haar na verhaal over vroeggeboorte

Edoardo Mapelli Mozzi, de man van de Britse prinses Beatrice, is trots op zijn vrouw. Zij schreef vorige week in Vogue dat hun dochtertje Athena afgelopen januari te vroeg was geboren.

“Ik ben zo trots op mijn prachtige vrouw die zo dapper heeft verteld over Athena’s vroege komst”, schrijft Edoardo op Instagram bij een foto van Beatrice en hun baby. “Ook ben ik trots op haar steun aan de organisatie Borne, die ons zo goed hielp in de uitdagende periode.”

De prinses schreef in het blad niet met hoeveel weken Athena te vroeg werd geboren. Beatrice zet zich sinds enige tijd in als beschermvrouwe van Borne, een organisatie die vroeggeboortes wil voorkomen. Samen hebben Edoardo en Beatrice nog een dochtertje, Sienna.