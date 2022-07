Man prinses Madeleine grote afwezige verjaardagsfeest Victoria

In Zweden is beroering ontstaan over Chris O’Neill, de man van prinses Madeleine. Hij was in Zweden om de zomervakantie met de koninklijke familie door te brengen, maar vlak voor het verjaardagsfeest van kroonprinses Victoria vloog hij terug naar de Verenigde Staten vanwege werk.

In de afgelopen weken waren alle Zweedse royals bij elkaar op het eiland Öland. De afgelopen week was, met de viering van de 45e verjaardag van Victoria, het jaarlijkse hoogtepunt van de vakantie. “Chris probeert zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten van de koninklijke familie”, laat het hof in een verklaring aan het blad Svensk Damtidning weten. “Maar nu kan dat helaas niet omdat hij een paar dagen in Amerika zal zijn om te werken.”

In een commentaar laat de hoofdredacteur van Svensk Damtidning weten het onbegrijpelijk te vinden dat Chris het verjaardagsfeest laat schieten. “In mijn ogen moet het wel iets heel belangrijks zijn wat hij moest doen”, schreef hij. Ook andere media spraken hun verbazing uit over het feit dat Chris donderdagavond ontbrak tijdens het feest voor Victoria.

Prijs voor skiester

Het evenement werd live uitgezonden op televisie. Een keur van Zweedse artiesten trad op en Victoria deelde een prijs uit aan Ebba Årsjö. De alpineskiester won op de Paralympische Spelen in Beijing dit jaar twee gouden medailles.

Chris O’Neill werkt in Amerika in de financiële sector. Als man van prinses Madeleine mag hij zich prins noemen, maar dat wil hij niet. Verder houdt hij er ook niet van op de voorgrond te treden bij koninklijke aangelegenheden. Hij keert nog wel terug naar Zweden om verder vakantie te vieren met zijn gezin.