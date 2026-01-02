Man stript tijdens balkonscène van keizerlijke familie Japan

Tijdens de balkonscène op het Keizerlijk Paleis in Tokio, waar de keizerlijke familie het nieuwe jaar inluidde voor het Japanse volk, heeft een man vrijdag zijn kleren uitgetrokken. Volgens lokale media werd de streaker direct door de politie en paleiswachten opgepakt.

De man van in de twintig had volgens tv-zender TBS op sociale media al aangekondigd dat hij zou gaan strippen tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsviering op het paleis. Hij stond vooraan in de paleistuin toen hij zijn kleren uittrok en over een barrière klom. Keizer Naruhito was daarvoor net klaar met zijn nieuwjaarsgroet.

Behalve Naruhito, zijn vrouw keizerin Masako en hun dochter prinses Aiko, waren onder anderen ook keizer-emeritus Akihito en keizerin-emerita Michiko aanwezig tijdens de nieuwjaarsviering. Prins Hisahito, de 19-jarige zoon van kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko, was voor het eerst aanwezig tijdens de jaarlijkse viering. De neef van de keizer is de tweede in lijn van de troonopvolging.