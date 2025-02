Man van prinses Anne loopt op krukken na blessure

Tim Laurence loopt momenteel op krukken. De man van de Britse prinses Anne bracht dinsdag een bezoek aan het Science and Innovation Park in Wroughton. Op foto’s van het bezoek is te zien hoe Laurence op krukken leunt.

Verschillende Britse media schrijven dat Laurence herstellende is van een blessure, die hij zou hebben opgelopen terwijl hij aan het werk was op het landgoed Gatcombe.

De 69-jarige Laurence moest in januari een reis naar Zuid-Afrika aan zich voorbij laten gaan. Volgens The Independent ging het om een gescheurde gewrichtsband. Prinses Anne ging daarom alleen naar Zuid-Afrika voor een tweedaagse trip.