Manager skigebied Lech: ik heb ski van prins Friso gevonden

Michael Manhart, de manager van het skigebied rond het Oostenrijkse Lech, heeft naar eigen zeggen twee jaar geleden een ski gevonden die van prins Friso was. Manhart vertelt in het AD dat hij die graag aan de Oranjes wil geven.

Friso overleed in augustus 2013 aan de gevolgen van een ski-ongeluk dat hij anderhalf jaar eerder had in Lech. Het is donderdag tien jaar geleden dat de prins met zijn vriend Florian Moosbrugger buiten de piste aan het skiën was toen hij werd getroffen door een lawine.

Ruim twee jaar geleden vond Manhart in het gebied een gebogen ski. “Via Florian Moosbrugger kwam ik te weten dat het een ski van Friso geweest moet zijn. Ik heb hem laten liggen, ik vond dat hij op die plek thuishoorde.”

Geen souvenir

Later kwam Manhart erachter dat klimmers uit het de dorp de ski hadden meegenomen. “Toen heb ik hen gezegd: het is geen souvenir, geef maar aan mij.”

Als leden van de koninklijke familie weer in Lech zijn, dan wil hij hem aan hen geven. “Ik zal hun bodyguards vertellen dat ik de ski heb gevonden en dat ik hem graag aan de nabestaanden van Friso wil geven. Als zij hem niet willen, vernietig ik de ski. Ik vind het niet een voorwerp om in een glazen vitrine te plaatsen.”