Manneken Pis trekt oranje pak uit de kast voor Willem-Alexander

Manneken Pis heeft maandag een nieuw pak uit de kast getrokken speciaal voor het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Sinds maandagochtend 09.00 uur is de kleine Brusselaar gehuld in het oranje.

Modehuis Natan, dat in 2016 ook een Pink Ribbon-kostuum voor Manneken Pis maakte, ontwierp het oranje pakje. Het modehuis is erg geliefd bij koningin Máxima en de Belgische koningin Mathilde, die vaak in kleding van Natan verschijnen.

Ongeveer de helft van het jaar is Manneken Pis aangekleed, zo is te lezen op de website van de fontein. De eeuwige plasser heeft inmiddels meer dan duizend outfits in zijn kast hangen, maar er zat tot op heden nog geen oranje pakje bij. Jaarlijks vult Manneken Pis zijn garderobe met twintig tot dertig nieuwe kledingstukken aan.