Marc van der Linden bevestigt vertrek bij tijdschrift Royalty

Marc van der Linden bevestigt dat hij niet meer werkzaam is als hoofdredacteur van het tijdschrift Royalty. De 53-jarige koningshuisverslaggever laat dat vrijdag weten aan het ANP, nadat eerder op de dag een interne mail van uitgever Audax Publishing van dezelfde strekking lekte.

“Naar aanleiding van de berichtgeving vandaag bevestig ik dat ik, na mijn herseninfarct, tot mijn verdriet, niet langer als hoofdredacteur van het door mij bedachte en in 2007 gelanceerde tijdschrift Royalty actief ben”, laat Van der Linden schriftelijk weten. “Van Audax, een door wijlen Jacques de Leeuw opgezet bedrijf, waarvoor ik 34 jaar, grotendeels als freelancer, gewerkt heb, heb ik begrepen dat er geen opvolger komt als hoofdredacteur.”

Van der Linden laat weten dat hij zich wel bezig blijft houden met het onderwerp royalty. “Ik werk al enige tijd met veel plezier voor weekblad Privé en diverse buitenlandse tijdschriften en kranten.” Ook staan er een aantal nieuwe, later te lanceren projecten op de agenda van de koningshuiskenner, meldt hij.

Succeswensen

De journalist wenst zijn oud-collega’s bij Audax “veel succes in de toekomst”. Van der Linden denkt “met grote dankbaarheid terug aan de mooie jaren die ik daar heb meegemaakt en de kansen die ik er heb gekregen. Het was mooi een nieuw tijdschrift uit te brengen dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste in het segment.”

In de interne brief van 24 mei, die in handen is van het ANP, is te lezen dat Van der Linden en Audax Publishing “afscheid van elkaar hebben genomen”. Audax Publishing wilde niet reageren.

Afbouw werkzaamheden

Afgelopen december, een maand nadat hij werd getroffen door een herseninfarct, werd bekend dat Van der Linden na vijfhonderd edities zou stoppen met zijn column in MAX Magazine. Op 1 februari vorig jaar werd bekend dat hij stopte bij RTL Boulevard, waar hij twintig jaar te zien was als royaltykenner.