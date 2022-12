Marc van der Linden stopt na 500 edities MAX Magazine met column

Royaltyverslaggever Marc van der Linden stopt na vijfhonderd edities MAX Magazine met zijn column. Dat schrijft de 53-jarige koningshuiskenner in het blad dat vrijdag is verschenen. Hij pende vanaf de eerste uitgave in 2012 wekelijks een pagina vol in het blad.

Van der Linden moet na tien jaar stoppen van het blad omdat de redactie een nieuwe invulling wil geven aan de royaltyrubriek. Het kwam niet helemaal ongelegen, schrijft hij, omdat hij door het herseninfarct dat hem recent trof nog steeds rustig aan moet doen. “Ik moet mijzelf voorlopig op de eerste plaats zetten”, aldus Van der Linden. “Moeilijk voor iemand die zo verknocht is aan zijn werk als ik.”

De royaltywatcher liet begin december weten dat hij enige tijd moet revalideren. Van der Linden wordt opgevolgd door vlogger Josine Droogendijk. Zij gaat nu voor MAX Magazine columns over de koning schrijven.