Marc van der Linden voelt zich na herseninfarct ‘elke dag’ beter

Marc van der Linden heeft “geen gemakkelijke tijd” achter de rug, maar hij voelt zich “elke dag” beter. Dat schrijft de royaltywatcher op Instagram. Eind vorig jaar werd de 53-jarige Van der Linden getroffen door een herseninfarct.

“Van bijna niet kunnen lopen en praten groeit de kracht elke dag en besef je hoeveel geluk je hebt met familie en echte vrienden om je heen en de goede zorg van professionals, die echt hun gewicht in goud waard zijn”, schrijft de koningshuiskenner. “Helaas leer je ook de slechte kant van mensen kennen zoals bijvoorbeeld oud-collega’s en het soort dat zich als vriend(in) voortdeed, maar het tegenovergestelde bleek te zijn.”

In mei maakte Van der Linden bekend niet meer werkzaam te zijn als hoofdredacteur van het blad Royalty. Ook stopte hij eind vorig jaar na vijfhonderd edities met zijn column in MAX Magazine en een aantal maanden eerder stopte hij bij RTL Boulevard, waar hij twintig jaar te zien was als royaltykenner.

Inmiddels is Van der Linden bezig met “mooie plannen” waarover hij binnenkort meer naar buiten brengt. “Dank ook aan de steun vd de medewerkers van Royalty die besloten met mij mee te gaan in een nieuw project, zodat Royalty nu door anderhalve man en een paardenkop wordt gemaakt! En dat is te zien!”, besluit hij zijn bericht.