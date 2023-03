Marechaussee praat koning bij over oorlogsmisdrijven in Oekraïne

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Koninklijke Marechaussee in Utrecht. Het bezoek stond in het teken van het opsporingsonderzoek rond oorlogsmisdrijven in Oekraïne.

De koning bezocht het Forensisch Opsporingsteam dat onderzoek heeft gedaan naar mogelijke oorlogsmisdrijven in Oekraïne, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) en de Brigade Recherche. Koning Willem-Alexander sprak tijdens het bezoek met medewerkers van het team die namens het Internationaal Strafhof (ICC) onderzoek hebben gedaan in Oekraïne. Zij vertelden de koning over hun ervaringen met het werk en over de resultaten.

Het Internationaal Strafhof en de EU-lidstaten zijn door Oekraïne gevraagd om ondersteuning te bieden bij het opsporingsonderzoek met betrekking tot vermeende oorlogsmisdrijven. Het kabinet besloot daarop Nederlandse expertise in de vorm van forensische onderzoekers te leveren.