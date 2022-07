Margarita blijft niet in verleden hangen: ik ben nu zéér gelukkig

Prinses Margarita is, in tegenstelling tot haar ex Edwin de Roy van Zuydewijn, klaar met leven in het verleden, zo stelt ze in een interview met De Telegraaf. De 49-jarige dochter van prinses Irene kijkt liever naar wat ze nu heeft en zegt alle problemen van vroeger losgelaten te hebben en nu gelukkig te zijn.

Margarita zegt De Roy van Zuydewijn alleen nog maar te spreken “bij de rechtbank als hij weer met een proces begint”. Verder bekommert ze zich niet meer om haar ex, die volgens haar van alles probeert om aan geld te komen en haar het leven zuur te maken. “Het doet me helemaal niets. Ik heb er geen last van hè, het is niet mijn probleem. Hij moet gewoon gaan werken en niet steeds maar jammeren. Dat is zó zonde.”

De prinses, tegenwoordig actief in de paardenwereld, heeft het verleden naar eigen zeggen achter zich gelaten. “Ik was ook ongelukkig, maar ben dat toch ook niet gebleven? Ik heb een leuk leven opgebouwd, ben dol op mijn man (jurist Tjalling ten Cate, red.) en kinderen. Alles is mooi. Waarom zet hij zijn leven stop en blijft hij alleen maar in het verleden hangen?”

Loslaten

Toch denkt Margarita dat haar ex haar eigenlijk een dienst heeft bewezen door zich door de jaren heen zo op te stellen. “Door het me de eerste paar jaar ontzettend moeilijk te maken, heb ik steeds in de spiegel moeten kijken om erachter te komen: klopt het wel wat hij allemaal zegt? Néé dus”, aldus de prinses. “Met andere woorden: hij heeft zijn problemen op mij geprojecteerd. Ik heb me psychologisch door al die rottigheid heen moeten werken, of ik wilde of niet. Op een gegeven moment kon ik het gewoon loslaten.”

Margarita is nu ook niet meer bang voor het verleden. “Ik heb het in mijn leven geïntegreerd, een goede plek gegeven. Maar vooral: ik heb er veel van geleerd, maar het was echt niet leuk”, zegt ze. “Ik was erg onzeker, dat is nu wel weg. Ik ben nu zéér gelukkig. Ik dóé weer iets met mijn leven. Het was altijd mijn wens dat het leuk zou worden, dat absolute doel heb ik nu bereikt. Maar je moet het wel zelf doen, hè?”