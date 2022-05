Margrethe begint jubileumzeiltocht in Kopenhagen

De Deense koningin Margrethe is woensdag aan boord gegaan van het koninklijke jacht Dannebrog. Daarmee markeerde zij het begin van de zogenoemde ‘Sommertogt’, een reeks van zomerstreekbezoeken. Dit jaar is de zomertocht extra bijzonder omdat het precies negentig jaar geleden is sinds de Dannebrog voor het eerst uitvoer.

Rond 11.30 uur stapte de vorstin op een kleine sloep waarmee ze naar het schip werd gebracht. De weersomstandigheden waren dit jaar een stuk gunstiger voor de 82-jarige Margrethe. Vorig jaar was het bij het begin van haar zomerzeiltocht koud en regenachtig in Kopenhagen.

De koningin zal pas op 1 juni daadwerkelijk gaan varen. Dit jaar vaart de koningin onder meer langs Aarhus. Zij zal daar op 3 en 4 juni een tweedaags bezoek brengen, wanneer de gemeente Aarhus het 50-jarig jubileum van Margrethe op de troon viert. Andere bestemmingen die de koningin aandoet zijn Anholt, Slagelse en Frederiksberg.

De traditie is begonnen door Margrethes grootvader, koning Christian X. Die ging elk jaar met het schip langs verschillende Deense steden. Na hem zetten koning Frederik IX en dus ook koningin Margrethe het gebruik voort.